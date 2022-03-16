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Відпочинок у РФ може подорожчати на 10-30%

Середа, 16 березня 2022, 11:16

Туроператори в РФ вважають, що влітку ціни на відпочинок у російських готелях та санаторіях зростуть на 10-30%, деякі готелі вже оголосили про підвищення вартості послуг.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Здебільшого це пов'язано з підвищенням цін на продукти харчування. Тому деякі туроператори вже пропонують продають лише розміщення із можливістю оплатити харчування на місці.

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Економічна правда
Укр / Рус
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