Відпочинок у РФ може подорожчати на 10-30%

Туроператори в РФ вважають, що влітку ціни на відпочинок у російських готелях та санаторіях зростуть на 10-30%, деякі готелі вже оголосили про підвищення вартості послуг.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Здебільшого це пов'язано з підвищенням цін на продукти харчування. Тому деякі туроператори вже пропонують продають лише розміщення із можливістю оплатити харчування на місці.