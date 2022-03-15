Кабмін ліквідував дві "виснажені" шахти
Вівторок, 15 березня 2022, 20:15
Кабінет міністрів ліквідував дві виснажені шахт "Золоте" (ДП "Первомайськвугілля") та "Великомостівська" (ДП "Львіввугілля").
Про це пише Інтерфакс-Україна.
За даними Міненерго, видобуток шахти "Золоте" у січні 2022 року склав 20 тонн при видобутку "Первомайськвугілля" 13,66 тис. тонн, "Великомостівська" - 9,8 тис. тонн при видобуванні "Львіввугілля" 67,078 тис. тонн.
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