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ЄС витратив понад 12 мільярдів євро на закупівлю російських енергоносіїв з початку війни

Вівторок, 15 березня 2022, 18:18

Починаючи з 24 лютого країни Європейського Союзу витратили на закупівлю російського вугілля, нафти та газу 12,6 мільярда євро.

Про це повідомляється на сайті Europe beyond coal.

Зокрема, з початку військової агресії РФ проти України станом на 15 березня на купівлю нафти країни Євросоюзу витратили 6,2 млрд євро, газу – 5,8 млрд євро, вугілля – 590 млн євро.

Економічна правда

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Росія нафта газ вугілля ЄС

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