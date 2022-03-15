Українці заблокували рух транспорту з російськими та білоруськими номерами з Польщі
Вівторок, 15 березня 2022, 16:57
Найбільший у Європі міжнародний автомобільний пункт пропуску Кукурики – Козловичі (Польща – Білорусь) українці заблокували для проїзду вантажних фур із російськими та білоруськими номерами.
На це скаржаться менеджери російських транспортно-логістичних компаній.
Вони відзначають, що сумарна довжина черги з боку Польщі та Білорусі становила близько 30 км. А сам мітинг триває з п'ятниці 11 березня.
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