УЗ пропонує бізнесу свої потужності в центральній та західній Україні: деталі

Укрзалізниця пропонує бізнесу свої потужності, запрошує долучитися до будівництва терміналів на західних кордонах та допоможе аграріям з логістикою добрив і дизельного пального.

Про це заявив голова правління УЗ Олександр Камишін.

За його словами, УЗ допоможе збудувати нову економіку України.

"У мирний час залізниця була головною артерією економіки. Під час війни ми стали опорою безпеки. Евакуація та гуманітарка стали вже частиною нашої щоденної системної роботи, і тут ми вже теж працюємо за графіком", - сказав Камишін.

За словами керівника компанії, УЗ почне з трьох складових.

1. #залізний_технопарк. Укрзалізниця пропонує свої виробничі потужності в центральній та західній Україні для релокації виробництв зі сходу країни.

"Оті всі надлишкові цехи та інша виробнича інфраструктура були для нас тягарем у мирний час, а зараз дають нам можливість розмістити сторонні виробництва. По суті разом з Мінекономіки ми будуємо на виробничій інфраструктурі УЗ великий технопарк", - зазначив Камишін.

"Якщо ви виробник і втратили можливість продовжувати роботу, звертайтесь, скажіть, що вам потрібно для відновлення виробництва, і ми підберемо для вас виробничий майданчик на базі наших потужностей.

Контакт: Євген Сергійович +38 050 452 22 15", - додають в УЗ.

2. #залізний_термінал. "У мирний час практично весь експорт та імпорт України орієнтувався на морські порти. Війна показала, що така стратегія ненадійна, коли поруч скажений сусід. Війна скоро закінчиться, але скажений сусід залишиться.

Тому нам треба будувати інфраструктуру для розвитку експорту та імпорту через західні кордони. Це і буде справжня євроінтеграція", - йдеться у повідомленні.

"Спільно з Мінекономіки ми пропонуємо приватному бізнесу будувати #залізні_термінали на стиках з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Ми надамо головне - залізничну інфраструктуру. Решту допоможе місцева влада.

Вчора проговорили це з губернаторами Львівщини Максимом Козицьким та Закарпаття Віктором Микитою, а також мером Львова Андрієм Садовим. Усі вони підтримують таку ініціативу", - додав голова УЗ.

Контакт: Ярослав Андрійович +38 063 462 90 31.

3. #залізна_посівна. Спільно з МінАгро УЗ допоможе аграріям з логістикою дизпального та добрив.

"Досить тягати тракторами російський металобрухт, пора сіятись", - резюмував Камишін.

📞Контакт: Тетяна +38 093 756 24 21.

Економічна правда