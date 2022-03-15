Бюджет армії збільшили на майже 70 мільярдів

Верховна Рада збільшила доходи та видатки бюджету на 67,6 млрд грн – цю суму спрямують на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки.

Про це йдеться у документах до закону №7167.

Як повідомив перший заступник голови податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк, депутати підтримали закон у 342 голоси.

Додаткові кошти для Міноборони з’явилися завдяки кредитним коштам від Сполученого Королівства обсягом 1,7 млрд фунтів. Реалізація законопроекту збільшить розмір дефіциту держбюджету та обсягу державного боргу. Кошти спрямують до спеціального фонду держбюджету.

Також законом передбачена держгарантія для виплати боргів "Укренерго" та обмежити використання коштів з дорожнього фонду, які можна використати тепер передусім на боргові виплати держави, розвиток мережі та утримання доріг. На інші цілі їх можна використати виключно після виконання всіх боргових зобов'язань.