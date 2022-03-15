Яресько розповіла, як треба буде відбудовувати Україну після війни

Відбудова житла та інфраструктури українських міст та сіл повинні розпочатись після проведення інвентаризації зруйнованих активів.

Про це заявила ексміністерка фінансів Наталія Яресько в інтерв'ю Forbes.

"Йдеться про настільки великі масштаби руйнувань, що вже зараз потрібно розробляти варіанти, де та як взяти щонайменше кількасот мільярдів доларів на відновлення. Можливо, потрібно лобіювати зміни до законодавства країн G20, що дозволило б використати на репарації заморожені активи Росії та Білорусі", – заявила вона.

Яресько, яка працювала над відновленням Пуерто-Ріко після урагану, повідомила, що Україні необхідно буде провести інвентаризацію зруйнованих активів.

"Сюди входить оцінка необхідності відбудови. Україні знадобиться дуже багато таких engineering assessments. Коли ми проводили їх у Пуерто-Рико, нам фізично не вистачало експертів, тож тільки інвентаризація зайняла кілька років. Щоб провести її якомога швидше – а це важливо, – необхідно залучити велику кількість міжнародних експертів", – повідомила ексміністерка.

Після цього, за її словами, треба визначитися зі стратегією відбудови – її можна проводити за галузями або регіонами.

"Необов’язково будувати на тому самому місці. У багатьох місцях люди не хотіли повертатися", – повідомила вона.

Кошти, що будуть акумульовані на відбудову, необхідно зібрати в рамках певного трасту, щоб забезпечити прозорість їх використання.

"Держава так чи інакше буде центральною ланкою цього процесу, але очевидно, що безпосередньо роботи повинні виконувати приватні компанії. За аналогією до "Укравтодору": він займається питанням доріг, але підряди виконують, наприклад, будівельні фірми", – сказала Яресько.