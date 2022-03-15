В Україні 17 тисяч компаній належать росіянам та білорусам
Станом на 24 лютого активних компаній, серед власників, засновників або ж кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент Російської Федерації чи Республіки Білорусь, було 16 896.
Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Єдиного державного реєстру.
Зокрема, росіянам належить 13,6 тис компаній, білорусам – 3,3 тисячі.
Примітки щодо наявності російського/білоруського власника вже з'явилися у картці компанії в чатботі Опендатабота, на сторінці про компанію на сайті, а також в АРІ для банків та фінансових установ.
Як перевірити власника чи бенефіціара компанії?
Відкрити чатбот або застосунок Опендатабот.
Надіслати боту назву компанії або ж її код.
Якщо серед власників компанії є російські/білоруські громадяни, у картці компанії це буде позначено.
Економічна правда
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