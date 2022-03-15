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В Україні 17 тисяч компаній належать росіянам та білорусам

Вівторок, 15 березня 2022, 12:28

Станом на 24 лютого активних компаній, серед власників, засновників або ж кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент Російської Федерації чи Республіки Білорусь, було 16 896.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Єдиного державного реєстру.

Зокрема, росіянам належить 13,6 тис компаній, білорусам – 3,3 тисячі.

Примітки щодо наявності російського/білоруського власника вже з'явилися у картці компанії в чатботі Опендатабота, на сторінці про компанію на сайті, а також в АРІ для банків та фінансових установ.

Як перевірити власника чи бенефіціара компанії?

Відкрити чатбот або застосунок Опендатабот.

Надіслати боту назву компанії або ж її код. 

Якщо серед власників компанії є російські/білоруські громадяни, у картці компанії це буде позначено.

Економічна правда

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компанії Росія Білорусь бізнес

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