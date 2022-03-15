Нафта впала до 2-тижневого мінімуму

Ціни на нафту у вівторок (15.03) продовжили падіння, опустившись до двотижневого мінімуму, оскільки переговори про припинення вогню між Росією та Україною послабили побоювання щодо подальших перебоїв із поставками.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 5,95 долара, або 5,6%, до 100,95 долара за барель на початку сесії.

Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) впала нижче за рівень 100 доларів вперше з 1 березня, впавши на 5,49 долара, або 5,3%, до 97,52 долара за барель.

Обидва зразки знизилися більш ніж 5% напередодні.

Брент втратив майже 40 доларів з моменту досягнення 7 березня 14-річного максимуму 139,13 долара за барель. Американська нафта впала більш ніж на 30 доларів із моменту досягнення максимуму з 2008 року в 130,50 долара за барель близько тижня тому.