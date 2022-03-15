СБУ затримала хакера, який забезпечував окупантам мобільний зв'язок в Україні
Служба безпеки заявляє про затримання хакера, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні.
Про це повідомляє прес-служба СБУ в Telegram.
За допомогою цього колаборанта ворог:
- анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників в Україні;
- розсилав українським силовикам і державним службовцям СМС із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів;
- передавав команди і вказівки передовим групам російських загарбників.
В СБУ встановили, що за один день через цього хакера проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них – від вищого керівництва ворожої армії.
"Наразі колаборанта затримано, в нього вилучене все обладнання. Зловмиснику оголошено про підозру.
Він відповідатиме за усією суворістю закону. Бо на ньому – кров десятків, а то і сотень убитих українців", - заявляють в СБУ.
Економічна правда
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