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СБУ затримала хакера, який забезпечував окупантам мобільний зв'язок в Україні

Вівторок, 15 березня 2022, 10:14

Служба безпеки заявляє про затримання хакера, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні.

Про це повідомляє прес-служба СБУ в Telegram.

За допомогою цього колаборанта ворог:

  • анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників в Україні;
  • розсилав українським силовикам і державним службовцям СМС із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів;
  • передавав команди і вказівки передовим групам російських загарбників.
 

В СБУ встановили, що за один день через цього хакера проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них – від вищого керівництва ворожої армії.

 
 

"Наразі колаборанта затримано, в нього вилучене все обладнання. Зловмиснику оголошено про підозру.

Він відповідатиме за усією суворістю закону. Бо на ньому – кров десятків, а то і сотень убитих українців", - заявляють в СБУ.

Економічна правда

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