НБУ попереджає про нові шахрайські схеми під час війни

Нацбанк попередив про нові шахрайські схеми, якими шахраї навіть у воєнний час не полишають спроб ошукати громадян.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як діють шахраї під час війни?

1️⃣ Під виглядом евакуаційних перевезень громадян шахраї просять передплату на картку, однак взятих на себе зобов'язань не виконують і просто зникають.

"Купуйте квитки на потяги чи автобуси лише на офіційних онлайн-ресурсах. У разі перевезень приватними авто незнайомими особами наполягайте на передплаті готівкою в момент відправлення, не перераховуйте їм кошти авансом", - пояснюють в НБУ.

2️⃣ Публікують фейкові оголошення про готовність здати в оренду переселенцям квартири у безпечних регіонах і просять внести передплату на картку, а після отримання коштів відключають відповідний номер.

"Намагайтеся перевірити таких "надавачів послуг" кількома способами. Якщо у місті, де ви плануєте виняйти житло, у вас є знайомі, попросіть особисто перевірити житло за адресою та за можливості познайомитися із орендодавцями.

Крім того, спробуйте "забронювати" квартиру з обіцянкою переказати кошти найближчим часом, а потім зателефонувати з цим же проханням з різних номерів. Якщо вам навіть не згадають в розмові, що в них вже є "бронь", велика ймовірність, що це шахраї", - зазнчають в регуляторі.

3️⃣ Роблять фейкові оголошення зі збору грошей на лікування дітей, які нібито постраждали від військової агресії.

Є випадки, коли шахраї знаходять фото потерпілих людей в Інтернеті і збирають гроші на допомогу "постраждалим".

4️⃣ Створюють фішингові (шахрайські) сайти, які схожі на сайти справжніх благодійних фондів, де нібито можна переказати кошти на підтримку Збройних сил України.

"Через фішингові сайти шахраї викрадають гроші, паролі, секретні карткові реквізити та персональні дані.

Сайти візуально схожі на сайти справжніх благодійних фондів, але відрізняються адресою сайту", - попереджають в Нацбанку.

Там радять перевіряти правильність назви сайтів, на які переходите та де вводите свої персональні дані. Адреси справжнього та шахрайського сайту можуть бути схожі за винятком одного чи кількох символів.

"Якщо ви отримали посилання на сайт благодійного фонду в месенджері, SMS чи на e-mail або побачили відповідне посилання в публікації в соціальних мережах не від офіційного джерела, не переходьте за посиланням.

Краще введіть у пошуковій системі назву необхідного сайту і лише тоді переходьте на вебресурс", - пояснює Нацбанк.

Національний банк також нагалав, що відкрив спеціальні рахунки для збору коштів.

Зробити швидкий переказ з картки на армію: https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces.

Переказати кошти на допомогу українцям, постраждалим від російської агресії: https://bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukraine.

Економічна правда