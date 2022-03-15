УЗ починає націоналізацію російських вагонів, які знаходяться в Україні

"Укрзалізниця" починає націоналізацію російських вагонів, які знаходяться в Україні.

Про це повідомив в Telegram голова правління УЗ Олександр Камишін.

"Це стало можливим після підписання президентом закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ", - пояснив Камишін.

За його словами, зараз 15 тис російських вагонів стоять на коліях України, вони належать 250 компаніям.

"Діємо в рамках закону. На першому етапі складаємо перелік власників вагонів, у яких серед засновників є РФ. Далі буде КабМін, РНБО, Указ президента, та ще один ЗУ. Процедура займе час, тож починаємо вже.

Визначення, хто з власників вагонів має в капіталі частку РФ - теж задача нешвидка. Але маємо час, маємо натхнення", - додав глава правління УЗ.

Він також назвав компанії, які точно належать РФ. Зокрема, це ВЕБ-Лізинг, ВТБ-Лізинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лізинг. Це вже більше 3000 вагонів.

"Тепер вагони Росії працюватимуть на економіку України. Вони нам стануть у пригоді, адже ми напрацьовуємо нові логістичні маршрути до Європи, які допоможуть відновити вантажну роботу", - резюмував Камишін.

Він уточнив, що українських вагонів в Росії всього 482.

Економічна правда