Рада планує скасувати тендери на публічних закупівлях на час війни

Верховна Рада планує скасувати обов’язкові тендери на Prozorro для публічних закупівель на час дії воєнного стану і 90 днів після його закінчення.

Про це відомо з проєкту закону №7164, який є у розпорядженні редакції.

Законопроєкт вже зареєстрований у Верховній Раді, проте документи до нього не опубліковані.

Так, здійснення закупівель товарів, робіт і послуг на період дії воєнного визначається Кабінетом міністрів. Наразі публічні закупівлі повинні проходити на конкурсній основі на майданчику Prozorro.

Замовники (тобто органи влади) після здійснення закупівель повинні опублікувати укладений договір в електронній системі закупівель протягом п’яти днів після підписання.

Економічний комітет у понеділок підтримав документ і рекомендував депутатам його підтримати.

У 2020 році уряд вже частково скасовував тендерні закупівлі в часи кризи – у березні, після початку пандемії, державним замовникам дозволили купувати найнеобхідніші товари та послуги для протидії коронавірусу без аукціонів. Тоді це робилося, аби пришвидшити та спростити процес закупівель.