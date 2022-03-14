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У ЄС зупинили дію ліцензій десятків російських авіакомпаній

Понеділок, 14 березня 2022, 22:22

Агентство з авіаційної безпеки Євросоюзу (EASA) зупинило дію ліцензій десятків російських авіаперевізників, зокрема на продукцію, запчастини та прилади, тренувальні центри тощо.

Про це повідомляється на сайті регулятора, Інтерфакс-Україна.

Так, згідно запроваджених 26 лютого санкцій Євросоюзу проти Росії, "заборонено надавати технічну допомогу чи інші послуги, пов’язані з товарами та технологіями, придатними для використання в авіації чи космічній промисловості".

Відповідно, EASA прийняло рішення призупинити дію всіх виданих ним сертифікатів, включаючи сертифікати на продукти, частини та прилади, а також сертифікати для організацій і тренувальних пристроїв для імітації польотів, якщо власник сертифіката знаходиться або проживає в Росії, або іншим чином підпадає під санкції.

У списку організацій із призупиненими сертифікатами перераховані найбільші російські авіакомпанії такі як Аерофлот, S7, Волга-Дніпро, Уральські авіалінії, Азур та інші. 

Єврорегулятор призупинив також дію своїх сертифікатів придатності для третіх країн для 43 російських авіаперевізників. Літаки не мають права здійснювати рейси в авіапросторі ЄС без таких сертифікатів.

Крім того, ліцензії зупинені у низки підприємств сфери технічного обслуговування авіатехніки та на виготовлені в Росії повітряні судна Superjet 100 і Ту-204.

EASA тимчасово зупинило прийом і розгляд заявок на сертифікацію, що вже надійшли від російських організацій.

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ЄС Авіакомпанії

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