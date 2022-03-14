БЕБ закликає бізнес не завищувати ціни

Бюро економічної безпеки звертається до українського бізнесу із застереженням щодо необґрунтованого завищення цін на проживання, послуги та товари.

Про це заявив директор БЕБ Вадим Мельник.

"Це неприпустимо під час воєнних дій, на фоні падіння купівельної спроможності населення. Тому на сьогодні ми відслідковуємо і відпрацьовуємо кожен такий випадок. Зібрані матеріали спрямовуватимуться до Державної податкової служби, Держпродспоживслужби, Національної поліції та інших для подальшого вжиття заходів.

При визначенні ознак правопорушень, під час відпрацювання фактів встановлення необґрунтовано високих цін, вживатимуться заходи до негайного їх припинення та притягнення винних до визначеної законом відповідальності. Усіх порушників застерігаємо від таких дій", – заявив Мельник.

З початку березня співробітниками БЕБ отримано 275 повідомлень через спеціально створений телеграм-бот та на пошту.

Найбільше повідомлень надійшло із Львівської області - 63, Дніпропетровської – 46, Київської області та м. Києва - 40.

Більшість повідомлень від громадян стосуються завищення цін на проживання та на окремі товари повсякденного вжитку. Крім того, встановлено факти завищення цін на паливо по деяких мережах АЗС.

Економічна правда