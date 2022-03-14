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Російські "Яндекс.Музика" і "VK Музика" не можуть додати до каталогів іноземні новинки

Понеділок, 14 березня 2022, 18:52

Російські музичні стримінгові сервіси "Яндекс.Музика" та "VK Музика" не можуть додати до своїх каталогів останні релізи іноземних виконавців.

Про це пише РБК із посиланням на прес-служби "ВКонтакте" та "Яндекс.Музика".

Раніше про зупинення діяльності в РФ заявили найбільші лейбли Universal, Warner і Sony Music.

Представники "Яндекс.Музики" розповіли, що "доступ до деяких нових треків частини зарубіжних правовласників поки обмежений в Росії".

При цьому, компанія не уточнила, які новинки зараз недоступні користувачам. А треки, завантажені на сервіс до минулого тижня, доступні в повному обсязі.

Про обмеження доступу розповіли і представники "VK Музики".

Там заявили, що новинки Universal, Warner і Sony Music "тимчасово не випускаються" на сервісі, але більш ранній контент, за рідкісними винятками, доступний.

"Рішення про точкове вилучення своїх треків приймають артисти, але це поодинокі випадки", - додали в прес-службі.

Економічна правда

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