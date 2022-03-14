Російські "Яндекс.Музика" і "VK Музика" не можуть додати до каталогів іноземні новинки

Російські музичні стримінгові сервіси "Яндекс.Музика" та "VK Музика" не можуть додати до своїх каталогів останні релізи іноземних виконавців.

Про це пише РБК із посиланням на прес-служби "ВКонтакте" та "Яндекс.Музика".

Раніше про зупинення діяльності в РФ заявили найбільші лейбли Universal, Warner і Sony Music.

Представники "Яндекс.Музики" розповіли, що "доступ до деяких нових треків частини зарубіжних правовласників поки обмежений в Росії".

При цьому, компанія не уточнила, які новинки зараз недоступні користувачам. А треки, завантажені на сервіс до минулого тижня, доступні в повному обсязі.

Про обмеження доступу розповіли і представники "VK Музики".

Там заявили, що новинки Universal, Warner і Sony Music "тимчасово не випускаються" на сервісі, але більш ранній контент, за рідкісними винятками, доступний.

"Рішення про точкове вилучення своїх треків приймають артисти, але це поодинокі випадки", - додали в прес-службі.

Економічна правда