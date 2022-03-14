Українські аптекарі просять не вірити фейкам про зачинені аптеки

Аптекарі спростовують фейки про те, що аптечні мережі в Україні припинили працювати, і українці залишилися без доступу до медикаментів.

Про це заявляє "Аптечна професійна асоціація України", в яку об'єднались українські мережеві аптеки.

"Всi аптеки та аптечні мережі сьогодні співпрацюють з МОЗ та великими логістичними компаніями, щоб стабільно забезпечувати цивільне населення ліками.

Проте в мережі все частіше можна побачити інформацію про начебто повально зачинені аптеки. "Аптечна професійна асоціація України" категорично спростовує чисельні фейки про те, що аптечні мережі в Україні припинили працювати, і українці залишилися без доступу до медикаментів", - йдеться у повідомленні.

"Подібні фейки розповсюджують політично зацікавлені джерела, однак ця інформація не має нічого спільного з реальністю. Звісно, проблеми є, і їх, на жаль, немало, але аптеки продовжують працювати, хоч і не всі.

У сьогоднішніх суворих реаліях українські аптекарі проявляють воістину героїчну сміливість та відданість своїй справі. Попри збої в роботі та проблеми з постачанням дистриб’юторами та виробниками лікарських засобів, аптеки намагаються підтримувати асортимент ліків та дотримуватися графіку роботи", - кажуть в асоціації.

Головні проблеми, через які деякі аптеки лишаються зачиненими:

Блокада міст та складів, утрудненість або неможливість доставки певних ліків в деяких містах.

Нестача в деяких регіонах потужностей постачальників.

Відсутність персоналу.

Розгромленість аптек в результаті бойових дій.

"У великих містах, як-то Київ, Харків, Миколаїв тощо, фармацевти не можуть їхати на роботу через все місто. Саме тому в асоціації вирішили, що співробітники аптек працюватимуть у закладах, найближчих до місця проживання та місць укриття у випадку повідомлення про загрозу.

Багато аптек залишаються закритими, оскільки частина українців емігрувала у безпечніші місця, в тому числі фармацевти та медики. Тому зараз відкрито чимало вакансій, і аптечні мережі радо приймають на роботу студентів за фахом та інших спеціалістів, кваліфікація яких дотична до фармацевтики", - йдеться у повідомленні.

Заповнювати форму заявки на роботу можна за посиланням: https://forms.gle/oWph6KfzKDUPzEnf6

"Проблеми в роботі аптек є, але усі вони мають варіанти вирішення. В українців є доступ до лікарських засобів, просто зараз аптеки перестали бути у пішій доступності", - резюмують в асоціації.

Економічна правда