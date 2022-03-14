У Казахстані заборонили вивозити валюту та золото на суму понад 10 тисяч доларів

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заборонив вивозити з країни іноземну валюту на суму понад 10 тис дол за курсом Нацбанку на дату вивезення та золоті зливки.

Про це йдеться в його указі.

Вводиться заборона на вивезення золотих зливків афінованого золота 5, 10, 20, 50, 100 грамів, інвестиційних монет із золота Altyn barys та зі срібла Kumis barys, що випускаються Нацбанком, а також афінованого золота понад 100 грамів.

Зазначається, що указ підписаний для захисту національних інтересів Казахстану та забезпечення фінансової стабільності.