У Казахстані заборонили вивозити валюту та золото на суму понад 10 тисяч доларів
Понеділок, 14 березня 2022, 15:57
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заборонив вивозити з країни іноземну валюту на суму понад 10 тис дол за курсом Нацбанку на дату вивезення та золоті зливки.
Про це йдеться в його указі.
Вводиться заборона на вивезення золотих зливків афінованого золота 5, 10, 20, 50, 100 грамів, інвестиційних монет із золота Altyn barys та зі срібла Kumis barys, що випускаються Нацбанком, а також афінованого золота понад 100 грамів.
Зазначається, що указ підписаний для захисту національних інтересів Казахстану та забезпечення фінансової стабільності.
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