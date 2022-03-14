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У Мінцифри радять не перевантажувати мобільні мережі: як це зробити

Понеділок, 14 березня 2022, 14:47

У Міницифри радять не перевантажувати мобільні мережі, щоб залишатися постійно на зв'язку.

Про це йдеться у повідомленні міністерства у Telegram.

"Щодня наша армія дає відсіч окупантам на всіх напрямках, а оператори та провайдери продовжують забезпечувати українців мобільним зв'язком та інтернетом. А також відновлювати мережі в тих районах, де це можливо.

Але, щоб зв’язок працював стабільно, закликаємо українців зменшити навантаження на мобільні мережі", - заявляють у відомстві.

Як це зробити:

  • Завжди за можливості під’єднуватися до Wi-Fi мережі або користуватися фіксованим інтернетом.
  • Вимикати функцію автоматичного завантаження файлів та медіа в месенджерах на телефонах. Це можна зробити в налаштуваннях телефона та месенджера.
  • Намагайтеся за можливості дивитися відео у меншій якості.
  • Зменшити час відеоконференцій до мінімуму.
  • Не завантажуйте великі файли фільми, ігри тощо.

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Мінцифри зв'язок

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