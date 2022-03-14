У Мінцифри радять не перевантажувати мобільні мережі: як це зробити
У Міницифри радять не перевантажувати мобільні мережі, щоб залишатися постійно на зв'язку.
Про це йдеться у повідомленні міністерства у Telegram.
"Щодня наша армія дає відсіч окупантам на всіх напрямках, а оператори та провайдери продовжують забезпечувати українців мобільним зв'язком та інтернетом. А також відновлювати мережі в тих районах, де це можливо.
Але, щоб зв’язок працював стабільно, закликаємо українців зменшити навантаження на мобільні мережі", - заявляють у відомстві.
Як це зробити:
- Завжди за можливості під’єднуватися до Wi-Fi мережі або користуватися фіксованим інтернетом.
- Вимикати функцію автоматичного завантаження файлів та медіа в месенджерах на телефонах. Це можна зробити в налаштуваннях телефона та месенджера.
- Намагайтеся за можливості дивитися відео у меншій якості.
- Зменшити час відеоконференцій до мінімуму.
- Не завантажуйте великі файли фільми, ігри тощо.
Економічна правда
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим та які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатись можна тут.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua