У Мінцифри радять не перевантажувати мобільні мережі: як це зробити

У Міницифри радять не перевантажувати мобільні мережі, щоб залишатися постійно на зв'язку.

Про це йдеться у повідомленні міністерства у Telegram.

"Щодня наша армія дає відсіч окупантам на всіх напрямках, а оператори та провайдери продовжують забезпечувати українців мобільним зв'язком та інтернетом. А також відновлювати мережі в тих районах, де це можливо.

Але, щоб зв’язок працював стабільно, закликаємо українців зменшити навантаження на мобільні мережі", - заявляють у відомстві.

Як це зробити:

Завжди за можливості під’єднуватися до Wi-Fi мережі або користуватися фіксованим інтернетом.

Вимикати функцію автоматичного завантаження файлів та медіа в месенджерах на телефонах. Це можна зробити в налаштуваннях телефона та месенджера.

Намагайтеся за можливості дивитися відео у меншій якості.

Зменшити час відеоконференцій до мінімуму.

Не завантажуйте великі файли фільми, ігри тощо.

Економічна правда