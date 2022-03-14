Російська Зарубіжнафта не змогла продати свою продукцію на тендері

Тендер "Зарубіжнафти" з продажу шести партій нафти Urals визнано таким, що не відбувся, оскільки ніхто з покупців не відгукнувся на пропозицію.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на результати тендеру, передає Інтерфакс.

Загальний обсяг нафти, що пропонується до реалізації, становив 600 тис. т. з відвантаженням у другому кварталі. Спочатку тендери мали відбутися наприкінці лютого. Пізніше компанія перенесла закінчення подання заявок на 9 березня.

Нагадуємо:

Раніше із проблемами у продажу нафти на споті зіткнувся "Сургутнафтогаз". Зокрема, компанія на початку березня виставила на продаж вісім партій із балтійських портів "Транснефти", проте ніхто з покупців навіть не заявився на тендер.