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Білорусько-китайське підприємство зі зборки Geely призупинить виробництво

Понеділок, 14 березня 2022, 11:27

Спільне білорусько-китайське підприємство "БелДжі", на якому збираються автомобілі Geely, призупинить виробництво.

Про це пишуть місцеві ЗМІ із посиланням на прес-центр заводу.

Причиною цього називають порушення логістичних зв'язків та перебоями у поставках матеріалів та комплектуючих із КНР.

На підприємстві запевняють, що тимчасова пауза не вплине на продаж та обслуговування автомобілів Geely в Білорусі.

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Економічна правда
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