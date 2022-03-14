Білорусько-китайське підприємство зі зборки Geely призупинить виробництво
Понеділок, 14 березня 2022, 11:27
Спільне білорусько-китайське підприємство "БелДжі", на якому збираються автомобілі Geely, призупинить виробництво.
Про це пишуть місцеві ЗМІ із посиланням на прес-центр заводу.
Причиною цього називають порушення логістичних зв'язків та перебоями у поставках матеріалів та комплектуючих із КНР.
На підприємстві запевняють, що тимчасова пауза не вплине на продаж та обслуговування автомобілів Geely в Білорусі.
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