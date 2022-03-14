РосЗМІ: продукція P&G у Росії подорожчала на 40%
Понеділок, 14 березня 2022, 11:12
Великий виробник побутової хімії та товарів для гігієни P&G (Ariel, Fairy, Pampers, Gillette) підвищує відпускні ціни в середньому на 40%, що пояснюється подорожчанням логістики, матеріалів та девальвацією рубля.
Про це пише kommersant.
Як пояснює видання, компанія постачала частину продукції в РФ із Польщі, тому зараз їй доводиться радикально розбудовувати логістику, що неминуче збільшує собівартість.
Нагадуємо:
P&G оголосила про зупинку інвестицій у російський бізнес, у тому числі в маркетинг та промо. Також компанія має намір скоротити портфель у РФ, залишивши основні товари.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua