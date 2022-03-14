РосЗМІ: продукція P&G у Росії подорожчала на 40%

Великий виробник побутової хімії та товарів для гігієни P&G (Ariel, Fairy, Pampers, Gillette) підвищує відпускні ціни в середньому на 40%, що пояснюється подорожчанням логістики, матеріалів та девальвацією рубля.

Про це пише kommersant.

Як пояснює видання, компанія постачала частину продукції в РФ із Польщі, тому зараз їй доводиться радикально розбудовувати логістику, що неминуче збільшує собівартість.

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P&G оголосила про зупинку інвестицій у російський бізнес, у тому числі в маркетинг та промо. Також компанія має намір скоротити портфель у РФ, залишивши основні товари.