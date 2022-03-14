Всі українські АЕС працюють – Енергоатом

В "Енергоатомі" заявили, що станом на 09:30 14 березня діючі атомні електростанції України продовжують стабільно працювати.

Про це повідомляє прес-служба "Енергоатома" в Telegram.

"Поточна потужність всіх чотирьох українських АЕС забезпечує необхідні обсяги виробництва електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на атомних станціях і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм", - заявляють в компанії.

"В умовах воєнного стану та повномасштабної агресії Росії Енергоатом посилив контроль та визначив виключну пріоритетність питань безпеки ядерних установок над усіма іншими.

Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом та контролем", - йдеться в повідомленні.

"Енергоатом" додає, що Запорізька АЕС та місто Енергодар вже 10 діб перебувають під контролем російських військових формувань.

Станом на ранок 14 березня на території станції перебуває:

50 одиниць техніки ворога;

близько 400 російських військових;

багато вибухівки та зброї.

Наразі усі 6 енергоблоків Запорізької АЕС контролюються українським персоналом, зміни мають можливість ротації.

"Формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, проте всі технічні рішення персонал вимушений погоджувати з командиром загарбників. Працівники станції перебувають під сильним психологічним тиском з боку окупантів, весь персонал по прибутті на станцію ретельно перевіряється озброєними терористами.

Все це негативно впливає на роботу і ставить під загрозу ядерну та радіаційну безпеку", підкреслює "Енергоатом".

Через фактичну блокаду Енергодару продовжуються проблеми з пальним, поставкою продуктів харчування та ліків першої необхідності.

Економічна правда