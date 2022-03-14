НБУ зняв дозвіл на вільне вивезення понад 10 тисяч євро за кордон

Національний банк повернув вимогу про надання підтверджуючих документів при вивезенні за кордон валютних цінностей на суму понад 10 тисяч євро в еквіваленті.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Рішення повернути вимогу щодо надання підтверджуючих документів ухвалили з метою запобігання виведенню капіталу за кордон, враховуючи комунікації з відповідними органами держвлади", – йдеться у повідомленні.

В НБУ нагадали, що громадяни повинні декларувати валюту вартістю вище за 10 тис євро при вивезенні її за кордон.

Нагадуємо:

Раніше Національний банк на час воєнного стану скасував вимогу про надання документів про зняття готівки з рахунків та купівлю банківських металів при перетині кордону з валютними цінностями вартістю понад 10 тис євро (в еквіваленті).

Економічна правда