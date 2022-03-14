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НБУ зняв дозвіл на вільне вивезення понад 10 тисяч євро за кордон

Понеділок, 14 березня 2022, 09:19

Національний банк повернув вимогу про надання підтверджуючих документів при вивезенні за кордон валютних цінностей на суму понад 10 тисяч євро в еквіваленті.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Рішення повернути вимогу щодо надання підтверджуючих документів ухвалили з метою запобігання виведенню капіталу за кордон, враховуючи комунікації з відповідними органами держвлади", – йдеться у повідомленні.

В НБУ нагадали, що громадяни повинні декларувати валюту вартістю вище за 10 тис євро при вивезенні її за кордон.

Нагадуємо:

Раніше Національний банк на час воєнного стану скасував вимогу про надання документів про зняття готівки з рахунків та купівлю банківських металів при перетині кордону з валютними цінностями вартістю понад 10 тис євро (в еквіваленті).

Економічна правда

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