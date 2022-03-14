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РФ завдала збитків Україні вже на 120 мільярдів доларів і сума зростає – Мінекономіки

Понеділок, 14 березня 2022, 08:26

Станом на 13 березня Росія завдала українській інфраструктурі збитків на понад 119 мільярдів доларів.

Про це заявив перший заступник міністра економіки Денис Кудін в ефірі українських телеканалів.

Він додав, що сума збитків зростає щодня з продовженням воєнних дій.

Міністерство економіки почне підраховувати перші втрати ВВП України через війну з Росією у квітні.

"Що стосується ВВП, то ми зможемо підбивати підсумки тільки тоді, коли завершиться перший повний місяць з моменту, коли економіка перейшла на військовий режим. Тобто у квітні ми зможемо підвести проміжні підсумки березня і тоді називати певні цифри", – розповів Кудін.

Він зазначив, що Мінекономіки рахує збитки від бойових дій в Україні за двома підходами. Крім підрахунку втрат ВВП, міністерство також рахує шкоду, завдану інфраструктурі країни.

Економічна правда

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війна інфраструктура РФ ВВП

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