В Telegram працюють канали, які за гроші обіцяють перевезти чоловіків закордон

У месенджері Telegram працюють канали, які обіцяють за 2 тисячі євро перевезти чоловіків призовного віку до Польщі.

"Швидко і офіційно. Конфіденційно‼️", - йдеться в одному з таких каналів.

Економічна правда зв'язалася із контактною особою та поставила питання щодо того, як взагалі відбувається така процедура, коли відбувається оплата та чи були випадки, що не виходило проїхати.

Людина, яка залишила свій телеграм для контакту, відповіла наступне:

"Для перетину кордону чоловікові я замовляю Польську довідку, направлення на термінову операцію у Польщі. Своя людина на кордоні пропустить без проблем. Ціна довідки - 400€. Ціна послуг перетину кордону - 1600€. За довідку оплата відразу, за послуги - після перетину кордону. Супроводжувати буде наша людина до Перемишля на вашому або нашому авто. Час виготовлення довідки - до 24 годин".

Також він додав, що ніби то випадків із непроходженням кордону ще не було. "Перевозять наші волонтери, які возять гуманітарну допомогу щодня, своїх людей на кордоні з нашою довідкою пропускають без запитань".

Нагадуємо:

В Україні діє обмеження на виїзд за кордон щодо чоловіків призовного віку. Є три винятки, за яких чоловіки, все ж таки, можуть залишити територію країни:

тих, хто має трьох дітей віком до 18 років,

тих, хто не придатний до військової служби та мають відповідні документи військово-лікарської комісії,