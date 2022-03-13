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Ляшко: власники аптек і дистриб'ютори запевнили, що причин підняття цін на ліки нема

Неділя, 13 березня 2022, 20:21

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що власники мереж автек, дистриб'ютори та виробники запевнили, що підстав для підняття цін на ліки немає.

Про це він заявив в ефірі марафону єдині новини.

Він додав, що у разі таких фактів громадянам потрібно про них повідомляти. І будуть прийматись відповідні "управлінські рішення".

Він припустив, що можливе підняття цін на імпортовану продукцію, якщо буде коливання долару. 

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Економічна правда
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