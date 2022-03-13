Ляшко: власники аптек і дистриб'ютори запевнили, що причин підняття цін на ліки нема

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що власники мереж автек, дистриб'ютори та виробники запевнили, що підстав для підняття цін на ліки немає.

Про це він заявив в ефірі марафону єдині новини.

Він додав, що у разі таких фактів громадянам потрібно про них повідомляти. І будуть прийматись відповідні "управлінські рішення".

Він припустив, що можливе підняття цін на імпортовану продукцію, якщо буде коливання долару.