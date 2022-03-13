Ляшко: власники аптек і дистриб'ютори запевнили, що причин підняття цін на ліки нема
Неділя, 13 березня 2022, 20:21
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що власники мереж автек, дистриб'ютори та виробники запевнили, що підстав для підняття цін на ліки немає.
Про це він заявив в ефірі марафону єдині новини.
Він додав, що у разі таких фактів громадянам потрібно про них повідомляти. І будуть прийматись відповідні "управлінські рішення".
Він припустив, що можливе підняття цін на імпортовану продукцію, якщо буде коливання долару.
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