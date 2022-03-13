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Росія заблокувала майже 100 іноземних суден в українських портах

Неділя, 13 березня 2022, 19:16

Протягом двох тижнів з моменту початку повномасштабної війни Росії проти України в портах нашої країни з вини окупантів залишаються заблокованими 94 іноземні судна.

Про це повідомили у Державній службі морського та річкового транспорту, передає ЦТС.

Голова Морадміністрації Віталій Кіндратів зазначив, що 94 судна заблоковані в портах з іноземними екіпажами та сотнями моряків. Він навів факти про низку ракетних ударів, завданих державою-агресором по торговим суднам.

Внаслідок одного з таких ракетних ударів один моряк загинув. Ще одне судно внаслідок ракетного обстрілу ВМФ Росії затонуло.

Він засудив зневагу Російською Федерацією до міжнародного права і заявив, що протиправні дії окупанта становлять суттєву загрозу не лише українському судноплавству, а й підривають глобальні торгові маршрути.

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