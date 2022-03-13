На Чорнобильській АЕС відновили електропостачання – Міненерго

На Чорнобильській АЕС відновили електропостачання - тепер системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок знову працюватимуть у штатному режимі, а не від резервного живлення.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє прес-служба Енергоатома в Telegram.

"Сьогодні завдяки неймовірним зусиллям фахівців НЕК "Укренерго", наших атомників та електриків вдалося повернути електропостачання на ЧАЕС, захоплену російськими окупантами.

Наші українські енергетики, ризикуючи власним здоров’ям та життям, змогли відвернути ризик можливої ядерної катастрофи, що загрожувала всій Європі.

Тепер системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок знову працюватимуть у штатному режимі, не від резервного живлення", - заявив міністр.

Він підкреслив, що ЧАЕС - "це об’єкт української енергетики, і нам не потрібна жодна допомога зі сторони будь-кого для забезпечення чи відновлення електропостачання на наші об'єкти".

"Так, наші енергетики дійсно герої, але самими подвигами неможливо забезпечити ядерну безпеку в умовах військової агресії.

Тому я ще раз звертаюся до наших міжнародних партнерів, Єврокомісії, МАГАТЕ, ООН, ОБСЄ: допоможіть нам захистити ядерні об’єкти! Зараз вкрай необхідно змусити ворога залишити АЕС та встановити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо об’єктів атомної енергетики України", - додав Галущенко.

В Енергоатомі додали, що українські фахівці НЕК "Укренерго" завершили ремонтні роботи на лінії 330 кВ Лісна - ЧАЕС та поновили електропостачання Чорнобильської АЕС і м. Славутич.

Нагадаємо:

Раніше НЕК "Укренерго" підтвердила проведення ремонтних робіт над відновленням енергопостачання знеструмленого з 9 березня майданчика Чорнобильської АЕС.

Економічна правда