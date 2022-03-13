Київрада у п'ять разів збільшила резервний фонд бюджету столиці
Неділя, 13 березня 2022, 16:34
Київрада збільшила резервний фонд бюджету столиці із 250 млн грн до 1,3 млрд грн.
Таке рішення ухвалили під час засідання 13 березня, у якому взяли участь 68 депутатів від усіх фракцій, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
За його словами, резервний фонд міського бюджету збільшили для потреб оборони столиці та цивільного захисту населення.
Зокрема, для:
- компенсації транспортним підприємствам столиці - в тому числі тим, які працюють в режимі укриття (наприклад, метрополітен)
- компенсації транспортникам, які вивозять людей з передмість, де тривають бої - місто допомагає області і надає автобуси "Київпастрансу" для евакуації людей з Гостомеля, Бучі, Ворзеля та Ірпеня
- додаткового фінансування на електро- та теплозабезпечення міста, інші гострі потреби Києва.
Економічна правда
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