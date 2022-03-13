Біженців з України можуть поселити у будинках росіян у Великій Британії

Велика британія розглядає можливість використовувати нерухомість російських бізнесменів, заарештовану у рамках санкцій, для розміщення біженців.

Про це заявив міністр ЖКГ, громад та місцевого самоврядування Майкл Гоув, повідомляє Reuters.

"Ми не говоримо про постійну конфіскацію, але ми говоримо: "На вас накладені санкції, ви підтримуєте Путіна, цей будинок тут, ви не маєте права використовувати його або отримувати з нього зиск" і… якщо ми можемо використати це для того, щоб допомогти іншим, давайте зробимо це", – сказав Гоув.