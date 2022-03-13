Купівля та продаж квартир під час війни заборонені – рієлтори

Правочини купівлі-продажу обʼєктів нерухомості в умовах воєнного стану небезпечні і для покупця, і для продавця.

Про це заявив президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) Юрій Піта.

За його словами, від початку війни в Україні не працював Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, що не давало можливості продавцям і покупцям укладати правочини з купівлі-продажу об’єктів нерухомого майна.

Згідно з повідомленням Міністерства юстиції, у найближчий час в регіонах, де немає військових дій, буде відновлено доступ до Держреєстру.

Проте функціонал окремих послуг, серед яких, імовірно, будуть правочини з купівлі-продажу житлової нерухомості, залишиться обмеженим.

"До завершення воєнного стану в Україні фахівці АФНУ не радять громадянам укладати угоди за "лазівками" або "схемами", як, наприклад, придбання квартири за довіреністю, укладання попередніх договорів або оформлення заповітів на покупця. Будь-яка така операція не є на 100% юридично захищеною", – заявив Піта.

За даними АФНУ, у західних областях України помічена тенденція зростання попиту на житло на вторинному ринку.

До кінця березня з понад 0,5 млн громадян, які вимушено покинули свої домівки і тимчасово оселилися в західних областях, близько 3% можуть бути зацікавлені в придбанні квартир та приватних будинків.

Через зростання попиту ціни на найбільш затребувані 1-2-кімнатні квартири можуть зрости на 3-7%. Водночас придбання квартир з дотриманням усіх юридичних вимог наразі заблоковане.

"В умовах війни будь-які операції з нерухомим майном є вкрай небажаними та ризикованими", – зазначив експерт.

Він радить пам’ятати про статтю 233 Цивільного кодексу України. Згідно з нею, суд може визнати правочин недійсним, якщо він був здійснений під впливом тяжкої обставини.

Економічна правда