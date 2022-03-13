РФ і Білорусь відсторонили від участі в Універсіаді-2022
Керівний комітет Міжнародної федерації студентського спорту (FISU) заявив, що російські та білоруські спортсмени не братимуть участі у змаганнях та заходах FISU як мінімум до кінця 2022 року.
Про це йдеться у заяві федерації.
Ця ж заборона стосується і офіційних осіб національних федерацій цих країн.
Федерація засудила російське вторгнення в Україну за сприяння Білорусі.
Раніше були скасовані два студентські чемпіонати світу FISU в Росії та чемпіонат світу FISU серед студентів у Білорусі, заплановані на 2022 рік.
"Кубок світу FISU серед студентів з єдиноборств та пов’язані з ним заходи, також заплановані на 2022 рік, не будуть проведені в Росії", - йдеться у заяві FISU.
Крім цього, російські та білоруські спортсмени не візьмуть участь у літній Універсіаді, яка пройде з 26 червня по 7 липня в Ченду.
FISU також створила спеціалізований фонд для надання фінансової підтримки українській університетській спортивній спільноті.
Економічна правда
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