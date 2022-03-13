РФ і Білорусь відсторонили від участі в Універсіаді-2022

Керівний комітет Міжнародної федерації студентського спорту (FISU) заявив, що російські та білоруські спортсмени не братимуть участі у змаганнях та заходах FISU як мінімум до кінця 2022 року.

Про це йдеться у заяві федерації.

Ця ж заборона стосується і офіційних осіб національних федерацій цих країн.

Федерація засудила російське вторгнення в Україну за сприяння Білорусі.

Раніше були скасовані два студентські чемпіонати світу FISU в Росії та чемпіонат світу FISU серед студентів у Білорусі, заплановані на 2022 рік.

"Кубок світу FISU серед студентів з єдиноборств та пов’язані з ним заходи, також заплановані на 2022 рік, не будуть проведені в Росії", - йдеться у заяві FISU.

Крім цього, російські та білоруські спортсмени не візьмуть участь у літній Універсіаді, яка пройде з 26 червня по 7 липня в Ченду.

FISU також створила спеціалізований фонд для надання фінансової підтримки українській університетській спортивній спільноті.

Економічна правда