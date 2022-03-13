Регулятор дозволив фінансувати будівництво на заході України

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку дозволила інститутам спільного інвестування у період воєнного стану фінансувати вже розпочате будівництво в областях західного регіону країни.

Про це повідомляється на сайті Комісії.

Також НКЦПФР дозволила оплачувати винагороду компаніям з управління активами та зберігачам.

Йдеться про дев'ять областей: Вінницьку, Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську, Рівненську, Хмельницьку та Чернівецьку.

Розмір винагороди КУА та зберігачів, а у разі недержавних пенсійних фондів – їх адміністраторів, не повинен перевищувати середньомісячного розміру винагороди за попередні 12 місяців.

Крім того, Комісія дозволила виплачувати дивіденди ІСІ, які були нараховані до 24 лютого 2022 року, а також продовжувати депозитні договори, але в обсягах не вище існуючих.

Економічна правда