Українська енергосистема працює стабільно

В міністерстві енергетики заявили, що українська енергосистема в умовах війни та ізольовано від суміжних мереж працює стабільно. Споживання в енергосистемі дещо зросло і стабілізувалося.

Про це йдеться у соцмережах відомства.

Електроенергія

Електроенергією забезпечено населення, військові та інші споживачі.

Ворог щодня навмисне нищить інфраструктуру, без світла та газу - Маріуполь, Чернігів, багато маленьких містечок, села. Ремонтники "Укренерго" та обленерго постійно працюють над відновленням енергомереж.

Всі ГЕС та ГАЕС працюють згідно диспетчерського графіку, регулюючи частоту і потужність.

Всі атомні електростанції України працюють стабільно. Поточна потужність чотирьох українських АЕС забезпечує необхідні обсяги виробництва електроенергії для потреб країни.

Запорізька АЕС знаходиться під окупацією російських загарбників. Український персонал станції працює на всіх 6 енергоблоках. Однак, всі технічні питання керівництво станції примушують погоджувати з окупантами.

Українські спеціалісти почали ремонтувати пошкоджені лінії електропередачі для відновлення електропостачання Чорнобильської АЕС.

Нафтогазова галузь

-Об'єкти мережі ПСГ знаходяться під посиленою охороною та продовжують працювати у штатному режимі, крім Краснопопівського підземного газосховища на Луганщині (зупинене у зв’язку з бойовими діями у безпосередній близькості до об'єкта).

Відновлено газопостачання 783 будинкам приватного сектору (йдеться про два населених пункти). У зв'язку з обстрілами та пошкодженнями газової інфраструктури відключено від газопостачання один населений пункт - 619 приватних будинків.

Роботу Шебелинського нафтопереробного заводу наразі не відновлено. "Укргазвидобування" стабільно продовжує видобувати газ на всіх своїх об’єктах, за винятком тих, які знаходяться поблизу лінії зіткнення.

Газотранспортна система

Попри військові дії, ОГТСУ продовжує виконувати своє ключове завдання – транспортувати газ для потреб України. За попередню добу 11 березня компанія спрямувала 112,3 млн кубометрів газу українським споживачам.