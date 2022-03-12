Україна втратила зв’язок з портом Маріуполя

Адміністрація портів України втратила зв‘язок з Маріупольською філією, лише два українські порти працюють на експорт.

Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів.

"Наразі лише два порти України: Ізмаїл та Рені - в змозі перевантажувати вантажі на експорт, але в невеликій кількості", — зазначили у Міністерстві інфраструктури.

АМПУ втратила зв’язок із Маріупольською філією, співробітники Адміністрації вже декілька днів не можуть зв’язатися з азовськими портовиками.

"Маріуполь перебуває в облозі вже 13 діб. У місті гуманітарна катастрофа – немає газу, тепла, світла, води, практично немає мобільного зв’язку. На даний момент відомо про численні руйнування у місті. Стан порту, як і доля портовиків, – невідомий", — повідомили в уряді.