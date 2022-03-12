УЗ збільшить удвічі пропускну спроможність залізничних прикордонних переходів з ЄС

Укрзалізниця збільшить мінімум удвічі пропускну спроможність західних залізничних прикордонних переходів з країнами ЄС.

Про це компанія повідомила у соцмережах.

"Це дозволить наростити експортні спроможності України, зокрема для перевезення аграрної продукції, поки ворог блокує наші основні морські порти", - йдеться у повідомленні.

Наразі по кожному переходу створена робоча група з працівників Укрзалізниці щодо розробки та реалізації заходів збільшення обсягів перевезень через пункти перетину кордону. А також проведено переговори із суміжними залізницями щодо збільшення обсягів перевезень та переговори щодо прискорення митних процедур

Також Укрзалізниця закликає бізнес організувати пункти перевантаження вантажів з вагонів, що курсують колією 1520 (ширина колій в Україні), на вагони колії 1435 (більшість країн ЄС).

Нагадуємо:

Уряд визначив, яку аграрну та продовольчу продукцію дозволяється експортувати та на яких умовах. Загалом щорічно Україна експортувала приблизно 60 млн тонн зернових вантажів. Майже 95% обсягу аграрної продукції експортувалося через морські торговельні порти України.

Наразі лише два порти України: Ізмаїл та Рені — в змозі перевантажувати вантажі на експорт, але в невеликій кількості.