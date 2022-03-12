Уряд відшкодує комунальні витрати громадам, які безкоштовно приймають переселенців

Уряд відшкодує комунальні витрати бюджетам громад, які безкоштовно прийматимуть переселенців.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

"Компенсацію комунальних витрат можуть отримати громади, які дали безкоштовний притулок переселенцям у будинках та приміщеннях комунальної форми власності (школах, садках)", – сказано в повідомленні.

Ідеться про витрати, пов'язані з теплопостачанням, водопостачанням, водовідведенням, газопостачанням, купівлею дров, палетів та вугілля.

Для отримання відшкодування громадам достатньо подати до військової адміністрації заяву, чеки або скани, що підтверджують оплату комунальних послуг, не пізніше третього робочого дня після звітного місяця.

"Військові адміністрації надсилатимуть Мінрегіону відповідні дані щодо громад, а Мінрегіон готуватиме акт уряду про виділення коштів", – повідомили у відомстві.

Відшкодовуватимуться витрати на комунальні послуги, надані з 1 березня 2022 року. Тобто на початку квітня громади матимуть змогу подавати свої заявки на відшкодування.

Економічна правда