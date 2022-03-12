Фонд гарантування хоче виплачувати відшкодування вкладникам віддалено
Фонд гарантування вкладів фізосіб розглядає технічні та законодавчі можливості виплат гарантованого відшкодування вкладниками Промінвестбанку та МР Банку віддалено.
Про це повідомила заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладників фізосіб Наталія Рудуха агентству "Інтерфакс-Україна".
"Фонд спільно з банками-агентами вивчає технічні та законодавчі можливості організації виплати гарантованого відшкодування без відвідування відділень банків-агентів, а на карту банка-агента через кабінет, якщо вкладник має там рахунок", – сказала Рудуха.
Вона додала, що Фонд також напрацьовує порядок виплати коштів з урахуванням запроваджених Нацбанком обмежень на зняття готівки в межах 100 тис. грн на день.
Розрахунок з вкладниками буде здійснюватися через Автоматизовану систему фонду, завдяки якій отримати кошти можна в Приватбанку, Ощадбанку, Укргазбанку, ПУМБі, Ідея банку, Правекс банку, Альфа банку, Кредобанку, ТАСкомбанку, банку "Південний", Універсал банку та Банку інвестицій та заощаджень.
Вказується, що виплати розпочнуться після формування реєстрів вкладників.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua