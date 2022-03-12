ПриватБанк: можна знімати готівкою до 100 тисяч на добу, але безпечніше – розраховуватися карткою
Клієнти ПриватБанку можуть знімати з карток готівку в банкоматах банку у сумі до 100 тис грн на добу, але безпечніше - рохраховуватися карткою.
Про це заявили у прес-службі банку.
"Ліміти на одноразову операцію становлять 20 тис грн (діє протягом трьох годин) за картками ПриватБанку та 10 тис грн (діє протягом трьох годин) за картками інших українських банків.
У касах відділень банку з рахунків та карток ПриватБанку можна отримати готівкою до 100 тис грн", - йдеться у повідомленні.
На сьогодні в мережі ПриватБанку працює майже 5 600 банкоматів, які безперебійно забезпечуються готівкою та майже 90 тисяч торгових POS-терміналів, через які можна безготівково розрахуватися картками за товари та послуги, додали в банку.
"Також отримати готівку в сумі до 6 тис грн можна через POS-термінали ПриватБанку на касах 21 національних та регіональних торгових мереж, аптек та АЗС, серед яких Сільпо, АТБ, Новус, Варус та інші", - зазначили у прес-службі.
Економічна правда
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