ПриватБанк: можна знімати готівкою до 100 тисяч на добу, але безпечніше – розраховуватися карткою

Клієнти ПриватБанку можуть знімати з карток готівку в банкоматах банку у сумі до 100 тис грн на добу, але безпечніше - рохраховуватися карткою.

Про це заявили у прес-службі банку.

"Ліміти на одноразову операцію становлять 20 тис грн (діє протягом трьох годин) за картками ПриватБанку та 10 тис грн (діє протягом трьох годин) за картками інших українських банків.

У касах відділень банку з рахунків та карток ПриватБанку можна отримати готівкою до 100 тис грн", - йдеться у повідомленні.

На сьогодні в мережі ПриватБанку працює майже 5 600 банкоматів, які безперебійно забезпечуються готівкою та майже 90 тисяч торгових POS-терміналів, через які можна безготівково розрахуватися картками за товари та послуги, додали в банку.

"Також отримати готівку в сумі до 6 тис грн можна через POS-термінали ПриватБанку на касах 21 національних та регіональних торгових мереж, аптек та АЗС, серед яких Сільпо, АТБ, Новус, Варус та інші", - зазначили у прес-службі.

Економічна правда