Гетманцев про екстрене фінансування: сумарно близько 25 мільярдів доларів
Субота, 12 березня 2022, 15:34
Голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев заявив, що розмір екстреного фінансування Україні та союзникам у регіоні на потреби за різними напрямками орієнтовно становить 25 мільярдів доларів.
Про це він написав у своїх соцмережах.
За його словами, у тому числі ці гроші підтримуватимуть платіжний баланс та фінансову стійкість.
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