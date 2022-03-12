Гетманцев про екстрене фінансування: сумарно близько 25 мільярдів доларів

Голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев заявив, що розмір екстреного фінансування Україні та союзникам у регіоні на потреби за різними напрямками орієнтовно становить 25 мільярдів доларів.

Про це він написав у своїх соцмережах.

За його словами, у тому числі ці гроші підтримуватимуть платіжний баланс та фінансову стійкість.