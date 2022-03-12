Майже мільйон українців не має електрики, чверть мільйона – газу

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На 12 березня понад 960 тисяч українців внаслідок бойових дій залишаються без світла, а без газопостачання залишилися 260 тисяч громадян.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Попри значну шкоду, повідомляє міністерство, українські енергетики докладають максимум зусиль для підтримки стабільної роботи енергосистеми, аварійно-відновлювальні бригади працюють цілодобово попри ризик для життя.

Впродовж доби по країні відновлено газопостачання 2011 споживачам. Також проводяться роботи для підвищення надійності електропостачання у Києві. Водночас аварійно-відновлювані роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

На ранок суботи в Україні через пошкодження, зумовлені бойовими діями, залишалось знеструмленими понад 960 тисяч споживачів. Найбільш складна ситуація із електропостачанням спостерігається в Донецькій, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

Без газопостачання лишаються близько 264 тисяч споживачів. Найбільш складна ситуація - в Київській, Запорізькій, Донецькій областях.

Нагадуємо:

За добу числа постраждалих домогосподарств зросли. На 10 березня знеструмленими залишалися 1 542 населені пункти, або понад 954 тис споживачів. Без газопостачання лишаються близько 228 тис споживачів.

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