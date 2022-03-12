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В Україні запустили платформу для оперативної допомоги Збройним Силам

Субота, 12 березня 2022, 14:40

Міністерство оборони спільно з аналітичною системою YouControl за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" створили онлайн платформу "Люди для України".

Про це йдеться в офіційному пресрелізі.

Мета проєкту – об’єднати та скоординувати дії всіх волонтерів, що працюють над забезпеченням потреб ЗСУ і ТРО. Платформа дозволить профільним фахівцям МОУ в реальному часі відслідковувати можливості волонтерів по закриттю конкретних потреб для армії. 

"Як працює платформа? Волонтери реєструються на платформі people4ua.com. Далі – швидка верифікація через BankID  задля унеможливлення ризиків шахрайства та випадків ДРГ. Волонтер заповнює коротку анкету: яку допомогу готовий надавати, в яких об’ємах, у якому населеному пункті, як швидко може закрити потребу. Для зручності потреби розбиті за категоріями: одяг, харчування, транспорт, грошова допомога тощо", – йдеться у повідомленні.

Маючи відповідну інформацію, координатори МОУ зможуть оперативно закривати нагальну потребу. Платформа дозволяє автоматизовано  розподіляти допомогу по території всієї України в ті місця, де вона наразі найнеобхідніша та скоординувати логістику для найшвидшої доставки товарів і послуг.

Після завершення війни портал "Люди для України" буде використовуватись для розподілення гуманітарної допомоги на відновлення країни.

Економічна правда

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