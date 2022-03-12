Суперяхта "Шехерезада" вартістю 700 мільйонів доларів може належати Путіну – NYT

Яхта "Шехерезада" фото: NYT

Американські посадовці перевіряють право власності на суперяхту "Шехерезада" вартістю 700 млн доларів і вважають, що вона може бути пов'язана із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.

Наразі яхта перебуває в сухому доку в італійському приморському місті.

"Спецслужби США не зробили остаточних висновків щодо права власності на суперяхту "Шехерезада", але американські чиновники заявили, що знайшли перші ознаки того, що вона пов'язана з Путіним", - пише газета.

Інформація від американських чиновників надійшла після того, як у вівторок газета написала, що італійська влада перевіряє право власності на судно (довжиною 459 футів).

Тоді газета також написала, що колишній член екіпажу сказав, що вона призначена для Путіна.

При цьому джерела видання не розповіли, яка саме інформація вказує на те, що яхта пов'язана із Путіним.

"Американські чиновники стверджують, що Путін зберігає незначну частину свого багатства на власне ім'я. Замість цього він використовує будинки та човни, які номінально належать російським олігархам.

І все-таки, можливо, через різні підставні компанії Путін міг би мати прямий контроль над "Шехерезадою", - пише NYT.

Газета з посиланням на американських посадовців пише, що яхта двічі плавала до Сочі влітку 2020 та 2021 років. Та нагадує, що протягом пандемії коронавірусу Путін проводив багато часу в Сочі.

"І Управління розвідки та аналізу Мінфіну, і Управління військово-морської розвідки ВМС розслідують право власності на суперяхти, пов’язані з російськими олігархами. Речник ВМС і представник Мінфіну відмовилися від коментарів.

Міністерство юстиції створило спеціальну групу для розшуку активів російських олігархів, які потрапили під санкції.

"Під час розмови з журналістами в п’ятницю представник міністерства юстиції сказав, що спеціальна група буде розслідувати осіб, які допомагають російським чиновникам або олігархам приховувати свої активи. Цим особам можуть пред'явити звинувачення, пов'язані з порушенням санкцій або звинуваченням у міжнародному відмиванні грошей", - додає газета.

Видання додає, що згідно з нещодавно опублікованими змінами в правилах Мініторгівлі, якщо більше 25 відсотків літака або яхти виготовлено з деталей американського виробництва, вони не можуть відправитися в Росію.

Так, якщо така яхта перебуває на території іншої країни, їй знадобиться ліцензія, щоб відправитись в РФ.

"Шехерезада" проходить ремонт у Марина-ді-Каррара, порту в Тоскані, і на початку цього тижня перебувала в сухому доку.

Капітан "Шехеразади" Гай Беннет-Пірс раніше цього тижня заявив, що Путін не є власником суперяхти і що президент Росії не ступав на неї, додає NYT. Він відмовився називати власника.

Беннет-Пірс не відповідав на дзвінки у п'ятницю і не відповідав на текстові повідомлення.

"Минулого тижня італійська влада піднялася на борт "Шехерезади" та перевірила сертифікаційні документи, прагнучи дізнатися більше про право власності на судно. Раніше цього тижня капітан Беннет-Пірс заявив, що надасть італійській поліції документи, які розголошують власника яхти.

Італійська влада заявила, що уважно вивчає "Шехерезаду". У рамках процесу, який може зайняти до кількох тижнів, фінансова поліція Італії збере докази та надасть їх урядовому комітету, який потім вирішить, чи пов’язане право власності чи користування судном із кимось із санкційного списку", - додає газета.

Якщо зв'язки підтвердяться, "Шехерезаду" можуть арештувати.

За оцінками веб-сайту SuperYachtFan, вартість яхти оцінюється в 700 мільйонів доларів.

Економічна правда