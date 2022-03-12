У Києві запустили платформу для підключення інтернету в укриттях

У Києві запустили сайт, який дозволяє залишити заявку на проведення Wi-Fi в укриттях.

Про це повідомив заступник міського голови Віталія Кличка Петро Оленич.

"Якщо у вашому укритті немає доступу до мережі інтернет, залишайте заявку. Ми зв'яжемося з вами та повідомимо про наступні кроки. Запрошую провайдерів приєднуватись до проєкту та дякую тим, хто вже з нами", - написав він.

Посилання на портал - https://wifi.kyivcity.gov.ua/