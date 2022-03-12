У Києві запустили платформу для підключення інтернету в укриттях
Субота, 12 березня 2022, 11:51
У Києві запустили сайт, який дозволяє залишити заявку на проведення Wi-Fi в укриттях.
Про це повідомив заступник міського голови Віталія Кличка Петро Оленич.
"Якщо у вашому укритті немає доступу до мережі інтернет, залишайте заявку. Ми зв'яжемося з вами та повідомимо про наступні кроки. Запрошую провайдерів приєднуватись до проєкту та дякую тим, хто вже з нами", - написав він.
Посилання на портал - https://wifi.kyivcity.gov.ua/
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