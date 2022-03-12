НБУ: не потрібно вивозити із України готівкову гривню

У Національному банку заявили, що не потрібно вивозити із України готівкову гривню, оскільки або взагалі не буде можливість її поміняти, або конвертація буде по дуже невигідному курсу.

Про це йдеться у соцмережах регулятора.

"Готівкову гривню краще завчасно зарахувати в Україні на свій картковий рахунок. Це можна зробити: у працюючому відділенні банку, маючи з собою паспорт; через платіжні пристрої з функцією приймання готівки – термінали самообслуговування, банкомати з функцією приймання готівки", - зазначається у повідомленні.

А для розрахунків за кордоном там радять віддавати перевагу безготівковим розрахункам: гривневі та валютні платіжні картки, платіжні застосунки ApplePay та GooglePay.

"За кордоном в банкоматах можна знімати готівкову валюту як із валютних, так і з гривневих платіжних карток. Конвертація за такими операціями відбуватиметься за курсом, установленим міжнародною платіжною системою (а не курсом готівкового обміну - ЕП)", - резюмували там.

Нагадуємо:

Зняти валюту зі свого валютного рахунку в Україні можна в сумі до 30 тис. грн в еквіваленті в день.

Офіційний курс гривні до долара – 29,25 грн/$, курс гривні до євро – 33,17 грн/євро (зафіксований на 24.02.2022).