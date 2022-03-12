Sony Pictures призупинила розвиток бізнесу в Росії
Американська кінокомпанія Sony Pictures призупинила роботу всіх відділів свого кінобізнесу в РФ.
Про це пише Variety.
Також компанія обмежила доступ до аніме-сервісу Crunchyroll, заморозила угоди щодо передачі прав на телевізійні покази.
А також - відклала вихід у "цифрі" своїх фільмів у РФ, у тому числі "Людини-павука: Немає шляху додому". Сторінку кінокоміксу вже прибрали з російського iTunes.
"Ми підтримуємо багато компаній по всьому світу, які зараз призупинили свою діяльність у Росії, і підтримуємо гуманітарні зусилля, які зараз проводяться в Україні та прилеглому регіоні", – написав у записці для співробітників Sony Pictures Entertainment Тоні Вінчікерра. у п'ятницю.
Корпорація Sony Group також передала 2 мільйони доларів Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців та міжнародній неурядовій організації Save the Children для надання гуманітарної допомоги в Україні.
Інші розважальні компанії, такі як Amazon, Netflix і WarnerMedia, також призупинили бізнес у Росії у відповідь на вторгнення країни в Україну.
Sony до цього обмежила в Росії доступ до PlayStation Store і тимчасово припинила постачання ігор та пристроїв для них до РФ.
Економічна правда
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