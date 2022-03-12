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Sony Pictures призупинила розвиток бізнесу в Росії

Субота, 12 березня 2022, 10:38

Американська кінокомпанія Sony Pictures призупинила роботу всіх відділів свого кінобізнесу в РФ.

Про це пише Variety.

Також компанія обмежила доступ до аніме-сервісу Crunchyroll, заморозила угоди щодо передачі прав на телевізійні покази.

А також - відклала вихід у "цифрі" своїх фільмів у РФ, у тому числі "Людини-павука: Немає шляху додому". Сторінку кінокоміксу вже прибрали з російського iTunes.

"Ми підтримуємо багато компаній по всьому світу, які зараз призупинили свою діяльність у Росії, і підтримуємо гуманітарні зусилля, які зараз проводяться в Україні та прилеглому регіоні", – написав у записці для співробітників Sony Pictures Entertainment Тоні Вінчікерра. у п'ятницю.

Корпорація Sony Group також передала 2 мільйони доларів Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців та міжнародній неурядовій організації Save the Children для надання гуманітарної допомоги в Україні.

Інші розважальні компанії, такі як Amazon, Netflix і WarnerMedia, також призупинили бізнес у Росії у відповідь на вторгнення країни в Україну.

Sony до цього обмежила в Росії доступ до PlayStation Store і тимчасово припинила постачання ігор та пристроїв для них до РФ.

Економічна правда

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кіно Росія Sony

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