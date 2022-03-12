Вторгнення РФ в Україну зупинило половину світового виробництва неонових чіпів – Reuters

Два провідних постачальника неону в Україні, які виробляють близько половини світових запасів ключового інгредієнта для виготовлення чіпів, призупинили свою діяльність через вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

За розрахунками агентства, від 45 до 54% світового неону напівпровідникового класу, важливого для лазерів, які використовуються для виробництва чіпів, надходять від двох українських компаній - Ingas і Cryoin.

За підрахунками дослідницької компанії Techcet, торік на виробництво мікросхем пішло близько 540 т неону.

Так, щомісячно українські компанії Ingas (Маріуполь) та Cryoin (Одеса) поставляли партнерам з Азійського регіону, США і Німеччини від 25 до 35 т інертного газу.

Як додає видання, обидві компанії призупинили діяльність через вторгнення Росії на територію України.

При цьому аналітики попереджають, що зупинка роботи українських компаній збільшить глобальний дефіцит напівпровідників, який вже є через спричинену пандемією логістичну кризу.

"Найбільше постраждають дрібні виробники мікросхем. Найбільші - Intel, Samsung й TSMC - мають значну купівельну спроможність та доступ до сировини, якої може вистачити на два і більше місяці роботи.

Однак багато виробництв мікросхем такої можливості не мають. Це посилить проблему з постачанням комплектуючих", - заявила президент Techcet Літа Шон-Рой.

Економічна правда