Вторгнення РФ в Україну зупинило половину світового виробництва неонових чіпів – Reuters
Два провідних постачальника неону в Україні, які виробляють близько половини світових запасів ключового інгредієнта для виготовлення чіпів, призупинили свою діяльність через вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомляє Reuters.
За розрахунками агентства, від 45 до 54% світового неону напівпровідникового класу, важливого для лазерів, які використовуються для виробництва чіпів, надходять від двох українських компаній - Ingas і Cryoin.
За підрахунками дослідницької компанії Techcet, торік на виробництво мікросхем пішло близько 540 т неону.
Так, щомісячно українські компанії Ingas (Маріуполь) та Cryoin (Одеса) поставляли партнерам з Азійського регіону, США і Німеччини від 25 до 35 т інертного газу.
Як додає видання, обидві компанії призупинили діяльність через вторгнення Росії на територію України.
При цьому аналітики попереджають, що зупинка роботи українських компаній збільшить глобальний дефіцит напівпровідників, який вже є через спричинену пандемією логістичну кризу.
"Найбільше постраждають дрібні виробники мікросхем. Найбільші - Intel, Samsung й TSMC - мають значну купівельну спроможність та доступ до сировини, якої може вистачити на два і більше місяці роботи.
Однак багато виробництв мікросхем такої можливості не мають. Це посилить проблему з постачанням комплектуючих", - заявила президент Techcet Літа Шон-Рой.
Економічна правда
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