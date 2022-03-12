Лондон відключив російських провайдерів від точки обміну трафіком

Точка обміну міжнародним інтернет-трафіком London Internet Exchange відключила від своєї системи російських провайдерів Ростелеком та Мегафон.

Про це йдеться у листі директора LINX Пітера Нука.

"Зважаючи на війну Росії проти України рада директорів LINX вирішила негайно від'єднати від системи Мегафон та Ростелеком", – йдеться у листі.

Очікується, що тепер російський трафік піде через Азію, що призведе до затримок і падіння пінгів.

Економічна правда