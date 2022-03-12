Лондон відключив російських провайдерів від точки обміну трафіком
Субота, 12 березня 2022, 08:45
Точка обміну міжнародним інтернет-трафіком London Internet Exchange відключила від своєї системи російських провайдерів Ростелеком та Мегафон.
Про це йдеться у листі директора LINX Пітера Нука.
"Зважаючи на війну Росії проти України рада директорів LINX вирішила негайно від'єднати від системи Мегафон та Ростелеком", – йдеться у листі.
Очікується, що тепер російський трафік піде через Азію, що призведе до затримок і падіння пінгів.
Економічна правда
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