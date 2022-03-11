НБУ: немає значних відпливів коштів
П'ятниця, 11 березня 2022, 22:59
Національний банк заявив, що побоювання щодо значних відпливів коштів не реалізувалися.
Про це йдеться у facebook регулятора.
"Банківська система злагоджено працює в надскладних умовах та підтримує економіку. Розроблені заздалегідь плани безперервної діяльності дали змогу банкам і надалі здійснювати основні операції. Побоювання значних відпливів коштів не реалізувалися", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що наявний запас ліквідності убезпечуватиме виконання банками своїх зобов’язань перед клієнтами.
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